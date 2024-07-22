Европейский план по экономическому сдерживанию России в ответ на ее вторжение в Украину провалился — санкции не сработали, пишет колумнист немецкой газеты Handelsblatt Даниэль Штельтер. По его оценке, ЕС пострадал от санкционного прессинга больше, нежели Россия.

«‎Кто бы ни был ответственен за разработку западных санкций: похоже, базовые знания об экономических связях отсутствуют»‎, отмечает Штельтер.

В подтверждение своих слов он приводит исследование Минэкономики ФРГ, которое пришло к выводу, что санкции ЕС действительно до сих пор мало повлияли на способность России вести войну. Российская экономика значительно растет на фоне бума вооружений. Эксперты теперь надеются, что «санкции в долгосрочной перспективе будут действовать как медленно действующий яд».

«‎Трезво говоря, санкционную политику Запада можно считать провалом. Если речь идет о прекращении войны, санкции должны действовать быстро, а не только в очень долгосрочной перспективе»‎, — пишет Handelsblatt.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе Россия все равно будет неограниченно участвовать в мировой торговле, нравится это ЕС или нет, отмечает колумнист.

«‎‎Долгосрочный яд может навредить нам самим, например, через более высокие цены на нефть и газ. Мы стали уязвимыми, потому что недостаточно инвестировали в инфраструктуру добычи», — подчеркивает Штельтер.

Он отмечает, что идея ввести санкции против крупнейшего поставщика газа и нефти ЕС оказалась провальной, поскольку привела к серьезным экономическим последствиям, прежде всего для Германии. Штельтер призывает сделать все возможное для снижения мировых цен на нефть, газ, уголь и сырьевые товары. Но это возможно только при снижении спроса или увеличении предложения — последнее возможно лишь через договоренности с Россией, отмечает колумнист.

При этом, напоминает автор, Германия «‎‎совершенно неуместно» отключила последние действующие атомные электростанции — из-за этого потребность в электроэнергии должна быть покрыта другим способом, включая газ.