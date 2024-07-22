ПОЛИТИКА
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«Настоящие власти избавляются от старой марионетки»
Американский миллиардер Илон Маск выразил сомнения относительно того, что президент Байден самостоятельно принимает решения в Белом доме, предполагая, что США руководят люди, неизвестные широкой публике
«Настоящие власти избавляются от старой марионетки»
Фото: Reuters / Reuters
22 июля 2024 г.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что настоящие властные круги в США устраняют президента Джо Байдена как марионетку, чтобы заменить его на более убедительную фигуру для обмана общественности. Так Маск прокомментировал отказ Байдена от участия в предстоящих президентских выборах.

Маск выразил сомнения относительно того, что Байден самостоятельно принимает решения в Белом доме, предполагая, что США руководят люди, неизвестные широкой публике.

«Я уже на прошлой неделе слышал, что он уйдет ровно в эту дату и время. В округе Колумбия это было широко известно. Настоящие власти избавляются от старой марионетки в пользу той, у которой есть шансы одурачить общественность», — написал он в X, комментируя фотографию Камалы Харрис с Александром Соросом — сыном финансиста Джорджа Сороса.

Маск также отметил, что «властные круги боятся кандидата от республиканцев Дональда Трампа, так как он не является марионеткой».

Байден вышел из президентской гонки 21 июля, примерно через месяц после дебатов с Дональдом Трампом. Эти дебаты вызвали бурные дискуссии среди демократов о способности президента составить конкуренцию Трампу. Байден объяснял свое состояние усталостью и уверял в своей победе, несмотря на просьбы о снятии с гонки.

Президент предложил выбрать вместо себя вице-президента Камалу Харрис, которая вскоре подтвердила свое намерение баллотироваться от демократов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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