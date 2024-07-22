Демократам пора объединиться

После многочисленных призывов однопартийцев снять свою кандидатуру президент США Джозеф Байден решил покинуть предвыборную гонку. Вначале американский лидер всячески упирался, но потом все же поддался давлению со стороны представителей Демократической партии.

В письме, опубликованном в микроблоге президента в соцсети X, он отметил, что «в интересах партии и страны», чтобы он взял самоотвод и «сосредоточился исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшуюся часть срока».

Через час на странице появился новый пост, в котором он сообщил, что Камала Харрис может полностью рассчитывать на его поддержку. Словами «демократы, пришло время объединиться и победить Трампа» президент закончил свое послание.

После поддержки Байденом кандидатуры Камалы Харрис отпадает вопрос о финансировании кампании, поскольку доноры партии давали деньги не всей Демократической партии, а лично кампании Байден-Харрис.

За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на кампанию Камалы Харрис. А меньше чем за сутки удалось собрать $46,7 млн — это самая большая сумма пожертвований за сутки.

Джозеф Байден выставил Камалу Харрис своей преемницей, однако это вовсе не означает, что ей гарантирован статус кандидата в президенты от демократов. Кто конкретно будет номинирован, станет известно на съезде Демократической партии, который пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго.

Делегатов никто не обязывает голосовать за Харрис. Так что возможность для потенциальной гонки внутри партии все же есть. Нельзя исключать, что могут появиться какие-то кандидаты, готовые бросить ей вызов. Однако поддержка со стороны президента и статус вице-президента все же делают ее фаворитом этой гонки.

Кто такая Камала Харрис

Вице-президент Камала Харрис шла к власти, пробивая «стеклянные потолки». Она во всем была первой женщиной — окружным прокурором Сан-Франциско и генпрокурором Калифорнии, первой американкой с индийскими корнями в сенате и первой женщиной на посту вице-президента США.

Будущий политик родилась в семье индианки, иммигрировавшей в США, и уроженца Ямайки. Ее родители были увлечены борьбой за гражданские права. Впоследствии они развелись, отец стал первым темнокожим профессором экономики в Стэнфордском университете, а мать — научной сотрудницей, посвятившей жизнь изучению рака груди.

В детстве она часто ездила к родителям матери в Индию, где на нее сильно повлияло общение с дедом — борцом за независимость страны и бабушкой — активисткой, которая ездила по деревням, рассказывая, как женщинам предохраняться от нежелательной беременности.

В большую политику она решила податься благодаря Бараку Обаме. Они познакомились в 2004 года, когда Обама баллотировался в сенат, а когда он пришел к власти, Камала Харрис всерьез задумалась и о собственной политической карьере.

В работе ей помогает муж Дуглас Эмхофф, совладелец крупнейшей американской юридической компании. Пара познакомилась в Калифорнии, где общая подруга устроила им свидание вслепую. Своих детей у Камалы нет, но она считает сыном и дочерью детей мужа от первого брака — Коула и Эллу. Помимо этого, Харрис очень дружит с бывшей женой своего супруга, чем очень гордится.

При этом в работе с Камалой, как сообщают американские СМИ, возникают сложности из-за ее тяжелого характера. Ее администрация практически развалилась, как писали, из-за импульсивности и грубости политика.

К преимуществам 59-летнего политика относится то, что она довольно молода и умеет хорошо говорить, она наиболее узнаваема среди других возможных кандидатов, к тому же она единственный кандидат от Демократической партии — политик общенационального уровня.

Но особых успехов на посту вице-президента она не добилась, поскольку занималась довольно провальными темами, типа борьбы с миграцией, и постоянно находилась в тени Джозефа Байдена. К тому же считается, что она может отпугнуть афроамериканский электорат тем, что в прошлом работала прокурором.

Выбор «второго номера» в гонке

Социологическая компания YouGov провела опрос, согласно которому Камала Харрис могла бы рассчитывать на 39% голосов, Трамп — на 44%. При этом исследование Ipsos приводит другие цифры, прогнозируя по 44% у обоих кандидатов.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп у которого и так большая фора, будет активно раскручивать историю с Демократической партией, которой и так сейчас нанесен очень сильный удар — сказался запоздалый выход Джозефа Байдена из президентской гонки.

Пока же демократы объединяются вокруг Камалы Харрис, ее уже начали активно поддерживать тяжеловесы партии, типа четы Клинтонов.

Однако возникает вопрос: кто в таком случае мог бы стать ее напарником, кандидатом в вице-президенты от Демократической партии. Американские СМИ приводят девять наиболее вероятных фамилий.

Это 46-летний Энди Бешир, губернатор-демократ от Кентукки — штата, считающегося оплотом Республиканской партии, что уже делает его неплохим решением для Камалы Харрис. До этого занимал пост генпрокурора штата.

Также есть 67-летний губернатор Северной Каролины Рой Купер, он возглавляет колеблющийся штат, где Трамп пока уверенно опережал Джозефа Байдена.

Одним из самых популярных и харизматичных губернаторов среди демократов считается 56-летний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Его прочили на замену Байдену. Он превратил Калифорнию в прибежище для американок, которые не могут сделать аборты в штатах, контролируемых республиканцами.

Недавно он подписал закон, запрещающий школьным учителям сообщать родителям учащихся о гендерной принадлежности или сексуальной ориентации школьников без их согласия на то. Помимо этого, Ньюсом был активно вовлечен в организацию визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско в ноябре 2023 года.

Еще один вероятный кандидат — 42-летний действующий министр спорта США Бит Буттиджич, окончивший престижные университеты Гарвард и Оксфорд. Он впервые баллотировался в президенты на выборах 2020 года и даже выиграл праймериз в Айове, но потом снялся с выборов, поддержав Джозефа Байдена. Он первый открытый гей, получивший портфель в американском правительстве.

Джей Би Прицкер — 59-летний губернатор Иллинойса, наследник гостиничной империи Hyatt Hotels, долларовый миллиардер и самый богатый в США избранный чиновник. Он ярый противник Дональда Трампа, назвавший бывшего президента «расистом, гомофобом, мошенником, угрозой стране».

Еще есть 45-летний темнокожий губернатор Мэриленда Уэс Мур, считающейся восходящей звездой Демократической партии. Он окончил Университет Джонса Хопкинса и Оксфорд, один год служил в Афганистане, занимался производством телепередач в том числе для кабельного телеканала Опры Уинфри. Он стал первым темнокожим губернатором Мэриленда и третьим во всей истории США. Однако темнокожий тандем вряд ли покажется хорошим решением для партийных стратегов.

Помимо этого, есть 52-летняя губернатор колеблющегося Мичигана Гретхен Уитмер. Она широко известна по всей Америке, одна из главных звезд Демократической партии. Два года назад она помогла партии установить контроль над обеим палатами конгресса в этом колеблющемся штате впервые за 40 лет. Однако женский тандем на выборах-2024 был бы очень смелым решением для демократов. Все же американский электорат довольно консервативен.

51-летний губернатор колеблющегося и очень важного штата — Пенсильвании Джошуа Шапиро. На посту запомнился довольно сдержанной позицией, находившей отклик у сторонников обеих партий. При этом он довольно активно высказывался в отношении войны Израиля в секторе Газа, поддерживая Тель-Авив и называя пропалестинские демонстрации в кампусах «проявлением антисемитизма». При этом на общенациональном уровне у него нет широкой известности.

Однако одним из главных кандидатов в вице-президенты называют 60-летнего сенатора от колеблющегося штата — Аризона — Марка Келли. Также он известный в недавнем прошлом астронавт, совершивший четыре полета в космос. Вместе с женой он выступает за более жесткий контроль за оборотом оружия в США.

Претендовать на роль напарника кандидата в президенты США от Демократической партии может любой из этих политиков, однако в данном случае выбор за самим кандидатом, а не за делегатами.

Ближайшие недели покажут, сможет ли Камала Харрис наконец выйти из тени американского лидера и как-то проявить себя. Пока явным фаворитом президентской кампании считается президент США Дональд Трамп, который назвал борьбу с Харрис более легкой, чем с Байденом. Однако до выборов еще три с половиной месяца и многое может измениться.