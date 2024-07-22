ПОЛИТИКА
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Что известно о Камале Харрис — новом кандидате в президенты США от демократов?
Действующий вице-президент США Камала Харрис стала кандидатом на выборах президента 2024 года. Ранее Харрис рассказала журналистам, сможет ли она занимать пост президента. О том, кто такая Камала Харрис, в нашем видео. #сша #байден #харрис #президент #кандидат #выборы Ключевые слова: США, Джо Байден, Камала Харрис, президентская гонка, вице-президент, кандидат в президенты США, выборы
Что известно о Камале Харрис — новом кандидате в президенты США от демократов? / Others
22 июля 2024 г.
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