Совет ЕС принял решение о предоставлении помощи Вооруженным силам Армении на сумму 10 млн евро, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Эта помощь будет предоставляться в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), и это первое подобное решение для Армении. Целью помощи является «усиление материально-технического потенциала Вооруженных сил Армении и улучшение защиты гражданского населения в условиях кризисов и чрезвычайных ситуаций».

Поддержка направлена на повышение устойчивости Армении и ускорение оперативной совместимости ее вооруженных сил, что может помочь стране в возможном будущем участии в международных военных миссиях и операциях, включая те, которые разворачивает ЕС. Принятая мера позволит обеспечить полноценный развернутый палаточный лагерь для подразделения размером с батальон.

Запланированная помощь, как подчеркивается, ни при каких обстоятельствах не будет направлена на закупку летального оружия и не будет включать совместные военные учения, поскольку у ЕС нет вооруженных сил.

Ожидается также, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС подтвердит начало диалога Еврокомиссия-Армения по вопросу либерализации визового режима. После начала диалога основным инструментом его проведения станет план действий по визовой либерализации, который будет представлен властям Армении.

Этот план будет включать меры по улучшению управления миграционными процессами и обеспечению безопасности, что станет важным шагом на пути к безвизовому режиму для граждан Армении.

Ранее решение о выделении помощи Армении блокировала Венгрия.