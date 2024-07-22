Западные государства готовятся к вооруженному конфликту с Россией и делают это «быстрее, чем многим кажется», заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Pink.

Отвечая на вопрос о противостоянии между Россией и Украиной, сербский лидер отметил, что он выступает за мирные переговоры. По его словам, нерешенный конфликт грозит перерасти в международную катастрофу.

«Все это — подготовка к войне. Посмотрите, как формируются правительства военного времени, включая Европейскую комиссию. В России не будут разговаривать ни с кем из ЕС, потому что [европейские политики] видят в России врага», — сказал Вучич.

По словам президента Сербии, никто не готов воевать с Россией на земле. Западные страны хотели бы вести войну дистанционно.

«Это случится? Я думаю, что люди, которые думают, что этого не произойдет, ошибаются», — добавил Вучич.

О том, что конфликт в Украине может перерасти в большую войну, Вучич сказал в мае. По его оценке, ситуация станет сложнее и перерастет в трагедию, большую по масштабам, чем Вторая мировая война. Глава государства отметил, что стороны должны «перестать перекладывать вину друг на друга» и начать переговоры о мире. По словам Вучича, пока Россия и Украина далеки от соглашения.

18 июля Вучич призвал добиться любыми способами режима прекращения огня в Украине, «неважно, на каких условиях». Он отметил, что их можно обсудить потом, а в приоритете прекращение боевых действий.