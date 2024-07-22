Крупный спонсор Демократической партии и президента Джо Байдена Джон Морган заявил, что не будет собирать средства в поддержку вице-президента Камалы Харрис, которая намерена участвовать в выборах после отказа американского лидера переизбираться.

«Одно дело — голосовать за кого-то, другое — давать кому-то миллионы долларов», — сказал Морган в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, если бы избирательный штаб Трампа мог сам выбирать соперника из Демпартии, то остановил бы выбор именно на кандидатуре Харрис.

«Если она станет кандидатом, в этот вечер в Мар-а-Лаго будет настоящий праздник», — добавил инвестор.

По информации газеты Politico, Морган был одним из крупных спонсоров кампании Байдена в 2020 году, пожертвовав его штабу $355 тыс. По данным журнала Orlando Magazine, Морган также был спонсором и советником президентов США Билла Клинтона и Барака Обамы, а также основного оппонента Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Байден вышел из президентской гонки 21 июля, примерно через месяц после дебатов с Дональдом Трампом. Эти дебаты вызвали бурные дискуссии среди демократов о способности президента составить конкуренцию Трампу. Байден объяснял свое состояние усталостью и уверял в своей победе, несмотря на просьбы о снятии с гонки.

Президент предложил выбрать вместо себя вице-президента Камалу Харрис, которая вскоре подтвердила свое намерение баллотироваться от демократов.