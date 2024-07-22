В воскресенье сотни мигрантов из примерно десяти стран начали пеший путь от южной границы Мексики в сторону США. Их цель — добраться до американской границы до ноябрьских выборов.

Участники группы опасаются, что в случае победы Дональда Трампа доступ в страну для просителей убежища может быть закрыт. Мигель Салазар из Сальвадора выразил обеспокоенность агентству Reuters: «Мы рискуем тем, что разрешение (на пересечение границы) может быть заблокировано».

Особую тревогу вызывает возможность прекращения работы приложения CBP One, используемого для получения легального въезда в США. «Все хотят использовать этот маршрут», — отметил 37-летний Салазар.

Группа вышла из города Сьюдад-Идальго на границе с Гватемалой. Некоторые мигранты сообщили, что ожидали там разрешения на передвижение в северном направлении в течение нескольких недель.

Приложение CBP One, позволяющее получить назначение в пограничных пунктах США, становится доступным только по достижении Мехико или северных штатов Мексики.