ПОЛИТИКА
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Мигранты спешат успеть в США до выборов
Сотни людей из разных стран отправились пешком к американской границе, опасаясь возможного ужесточения политики после выборов
Мигранты спешат успеть в США до выборов
Фото: AP / Others
22 июля 2024 г.

В воскресенье сотни мигрантов из примерно десяти стран начали пеший путь от южной границы Мексики в сторону США. Их цель — добраться до американской границы до ноябрьских выборов.

Участники группы опасаются, что в случае победы Дональда Трампа доступ в страну для просителей убежища может быть закрыт. Мигель Салазар из Сальвадора выразил обеспокоенность агентству Reuters: «Мы рискуем тем, что разрешение (на пересечение границы) может быть заблокировано».

Особую тревогу вызывает возможность прекращения работы приложения CBP One, используемого для получения легального въезда в США. «Все хотят использовать этот маршрут», — отметил 37-летний Салазар.

Группа вышла из города Сьюдад-Идальго на границе с Гватемалой. Некоторые мигранты сообщили, что ожидали там разрешения на передвижение в северном направлении в течение нескольких недель.

Приложение CBP One, позволяющее получить назначение в пограничных пунктах США, становится доступным только по достижении Мехико или северных штатов Мексики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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