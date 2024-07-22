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В Нидерландах выставили 16 000 пар обуви в память об убитых палестинских детях
В нидерландском Гронингене провели акцию памяти, посвященную убитым Израилем в Газе палестинским детям. На площади расставили 16 000 пар детской обуви, именно столько детских смертей зарегестрировалив эксклаве. Организаторы акции говорят, что реальное количество погибших палестинских детей куда больше. #trtнарусском #палестина #газа #израиль #дети #смерти #обувь #нидерланды #гронинген #новости
В Нидерландах выставили 16 000 пар обуви в память об убитых палестинских детях / Others
22 июля 2024 г.
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