В Нидерландах выставили 16 000 пар обуви в память об убитых палестинских детях

В нидерландском Гронингене провели акцию памяти, посвященную убитым Израилем в Газе палестинским детям. На площади расставили 16 000 пар детской обуви, именно столько детских смертей зарегестрировалив эксклаве. Организаторы акции говорят, что реальное количество погибших палестинских детей куда больше. #trtнарусском #палестина #газа #израиль #дети #смерти #обувь #нидерланды #гронинген #новости