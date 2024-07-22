Козни Франции в отношении Азербайджана на протяжении 30 лет

История французского вмешательства в карабахский конфликт уходит корнями в начало 1990-х годов. Официально выступая в роли «нейтрального посредника» как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, Париж на деле последовательно поддерживал армянскую сторону. Эта поддержка имела под собой глубокие исторические и демографические основания.

Во Франции проживает одна из крупнейших армянских диаспор в Европе, насчитывающая около 600 000 человек. Многие из них — потомки нашедших убежище во Франции после событий 1915 года. За прошедшее столетие армянская община сумела интегрироваться во французское общество, сохранив при этом тесные связи с исторической родиной. Влияние диаспоры на формирование французской позиции по карабахскому вопросу трудно переоценить.

На протяжении многих лет Франция последовательно выступала за право на так называемое «самоопределение» армянского населения Карабаха, фактически игнорируя принцип территориальной целостности Азербайджана. Париж регулярно осуждал любые попытки Баку восстановить контроль над оккупированными территориями, призывая к мирному урегулированию на условиях, выгодных армянской стороне.

Особенно ярко предвзятость французской позиции проявилась во время обострений конфликта. Так, в ходе «четырехдневной войны» 2016 года Франция выступила с резкой критикой действий Азербайджана, фактически поддержав сохранение статус-кво. Эта линия сохранялась и в последующие годы, вплоть до начала полномасштабных боевых действий осенью 2020 года.

Победа Азербайджана в Карабахской войне

44-дневная война 2020 года стала переломным моментом в истории конфликта. Несмотря на активное, но вместе с тем беспомощное дипломатическое давление Франции, направленное на прекращение боевых действий на выгодных для Армении условиях, Азербайджан сумел добиться решительной военной победы.

Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно выступал с резкой критикой действий Азербайджана и его союзника Турции. Париж пытался использовать свое влияние в ЕС и ООН для оказания давления на Баку. Однако эти усилия оказались тщетными перед лицом военных успехов азербайджанской армии.

Трехстороннее соглашение о прекращении огня, подписанное 10 ноября 2020 года при посредничестве России, фактически зафиксировало капитуляцию Армении. Азербайджан восстановил контроль над значительной частью оккупированных территорий, включая стратегически важный город Шуша. Франция, не принимавшая участия в переговорах, оказалась отстранена от процесса урегулирования.

Окончательную точку в конфликте поставила молниеносная операция азербайджанских сил в сентябре 2023 года. За считанные дни был установлен полный контроль над всей территорией Карабаха, положив конец 30-летнему существованию непризнанной сепаратистской республики. Эти события стали серьезным ударом по престижу французской дипломатии, на протяжении десятилетий пытавшейся сохранить статус-кво в регионе.

Жизнь — бумеранг

Победа в Карабахской войне не только восстановила территориальную целостность Азербайджана, но и открыла новую главу в его отношениях с Францией. Баку, воодушевленный своим триумфом, твердо решил отплатить Парижу той же монетой.

Президент Ильхам Алиев, выступая на втором Шушинском глобальном медиафоруме, открыто заявил о поддержке движений за независимость на заморских территориях Франции. Особое внимание было уделено ситуации в Новой Каледонии и на Коморских островах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна начала активно заниматься вопросом колониализма сразу после того, как стала председательствовать в Движении неприсоединения. Он подчеркнул, что многие члены движения, миллионы людей в прошлом стали жертвами колониализма, и некоторые страны до сих пор страдают от этого. «Коморские острова, остров Майотта до сих пор находятся под колониальной властью. Это был наш долг, мы хотим помочь этим странам освободиться от этого отвратительного пережитка прошлого», — заявил он.

Алиев не скрывал, что действия азербайджанской стороны связаны с недружественной политикой Парижа. «Мы делаем это в ответ на их антиазербайджанские действия в Совете Безопасности ООН, Европейском союзе и других институтах, где они фактически развязали против нас холодную войну», — заявил президент Азербайджана.

Азербайджанский лидер выразил уверенность, что действия Франции неприемлемы и должны быть остановлены. Он обвинил французское правительство в унижении, ассимиляции и убийстве людей, живущих более чем в 10 000 километрах от их территории. Президент Азербайджана напомнил о недавних событиях в Новой Каледонии, где погибли семь человек, и возложил ответственность за это на правительство Франции и ее президента.

«Мы продолжим поддерживать все народы, страдающие от колониализма, насколько это в наших силах, всеми нашими ресурсами и, конечно, посредством Бакинской инициативной группы», — подчеркнул Алиев. Он отметил, что эта группа, хотя и является неправительственной организацией, была создана в Азербайджане совместными усилиями и ведет важную работу по озвучиванию проблем тех, кто страдает от колониализма.

Президент Азербайджана также раскритиковал позицию многих стран, которые, по его словам, предпочитают закрывать глаза на проблему колониализма, опасаясь быть демонизированными в таких изданиях, как Figaro или Le Monde. Алиев заявил, что эти СМИ стали инструментом в руках режима французского президента, и добавил, что Азербайджану известно о сообщениях, поступающих в эти СМИ из Елисейского дворца.

«Вы и миллионы подобных вам должны жить свободно на своей земле, планировать свое будущее и защищать свое наследие, достоинство и язык, которых вас хотят лишить. Мы будем на вашей стороне», — заключил Алиев, обращаясь к народам, страдающим от колониализма.

Эти заявления — не просто слова. Ранее Азербайджан инициировал создание Бакинской инициативной группы, объединившей 14 политических движений по всей бывшей Французской империи. Группа активно выступает за деколонизацию и предоставление независимости заморским территориям Франции.

Действия Баку уже вызвали резкую реакцию Парижа. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил Азербайджан в поддержке беспорядков в Новой Каледонии. Однако эти обвинения были решительно отвергнуты азербайджанской стороной.

Президент Алиев, комментируя ситуацию, подчеркнул: «К сожалению, французское правительство снова использует подконтрольные им СМИ или пытается обвинить нас во вмешательстве в их внутренние дела, но это неправда».

Заявления Алиева широко разошлись в международных СМИ. Что здесь можно сказать? Сложившуюся ситуацию ярко иллюстрирует старая народная мудрость: «Не рой яму другому — сам в нее попадешь». Франция, долгие годы подрывавшая позиции Азербайджана в карабахском конфликте, теперь сама столкнулась с серьезным вызовом своему влиянию в бывших колониях.

Азербайджан же, преодолев трудности и добившись восстановления своей территориальной целостности, утвердился как влиятельный региональный игрок. Баку продемонстрировал готовность и способность не только защищать свои интересы, но и активно влиять на глобальную политику, бросая вызов бывшим колониальным державам.

Противостояние с Францией выходит далеко за рамки двусторонних отношений. Оно становится частью более широкого процесса трансформации мирового порядка, где развивающиеся страны все активнее бросают вызов бывшим метрополиям. В этом контексте действия Азербайджана могут найти поддержку среди многих государств, стремящихся к более справедливому мироустройству.

Тем не менее, нельзя не отметить, что эскалация напряженности между Баку и Парижем несет в себе и риски. Франция остается одной из ведущих европейских держав и постоянным членом Совета Безопасности ООН. Ее влияние на международной арене по-прежнему значительно. В этом плане Азербайджан играет по-крупному. Но, как говорится, накипело…

Последние события демонстрируют существенные изменения во внешней политике Азербайджана. После 30 лет ожидания решений от Минской группы ОБСЕ, нынешний Баку проводит независимый курс, формируя собственную повестку. Особенно заметно это проявляется в отношениях с Францией, где Азербайджан не боится идти наперекор Парижу ввиду его многолетней антиазербайджанской позиции. Такой подход отражает новую реальность в регионе, где Баку все активнее отстаивает свои интересы, не оглядываясь на бывших посредников.