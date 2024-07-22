В воскресенье американский лидер Джо Байден объявил, что прекращает президентскую избирательную кампанию и рекомендует Камалу Харрис в кандидаты от Демократической партии. Это первый подобный случай в США за последние десятилетия. В 1968 году аналогичное решение принял 36-й президент Линдон Джонсон.

В последние недели Байден столкнулся с усиливающимся давлением со стороны ряда демократов, которые просили его отказаться от участия в выборах. Поводом для этого стали его неудачные выступления. Политик часто запинался и выглядел растерянным на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. На саммите НАТО Байден несколько раз оговорился, представив президента Украины Владимира Зеленского как Владимира Путина, а потом случайно назвал Трампа своим вице-президентом.

Реагируя на решение демократов, Трамп заявил, что Байден — «худший президент в истории страны». По мнению республиканца, он «определенно не пригоден для этой должности». И выразил мнение, что Харрис ему будет победить даже еще легче, чем Байдена.

Вместе с тем именно замена кандидата увеличивает шансы Демократической партии на победу. Если после покушения все внимание было обращено на Трампа, то теперь у демократов появилась возможность «перетянуть одеяло на себя», поясняет TRT на русском политолог Алексей Якубин.

«Хотя и социология сейчас показывает, что Трамп доминирует во многих штатах, у демократов есть шансы на победу. Это возможно при избрании правильного кандидата и слаженной работе партийной машины. Да, Байден выбрал Камалу Харрис, но это еще не говорит о том, что именно она окажется номинантом от демократов», — подчеркивает эксперт.

Официальное решение о кандидате будет принято на съезде демократов в Чикаго 19-22 августа. Среди наиболее потенциальных претендентов называют губернаторов Калифорнии и Мичигана Гэвина Ньюсома и Гретхена Витмера, а также Мишель Обаму, которая, впрочем, неоднократно отказывалась от участия в гонке.

Что касается Камалы Харрис, то на посту вице-премьера она скорее находилась в тени Байдена. При этом она занималась темами, по которым сегодня активно бьет Трамп: государственная граница и незаконная миграция. «В большей степени Харрис была сосредоточена на внутренних американских проблемах. Если она станет президентом, то на каком-то уровне вопрос войны в Украине оставаться будет, но он точно не станет первостепенным. Также она может активизировать азиатскую повестку в американской политике», — отметил Якубин.

Президент фонда Eurasian Expert Council Foundation Чингиз Лепсибаев, напротив, считает, что Харрис будет продолжать следовать курсу Байдена: «Во время правления Трампа, например, была развернута торговая войны с Китаем, которая повлияла на коммуникационные компании. Для стран региона такое положение крайне невыгодно. Мы бы хотели торговать и с Россией, и с США, и с Китаем. И в этом плане выбор демократа был бы предпочтительнее».

Насколько Харрис будет свободна от решений, которые принимались во время работы администрации Байдена, вопрос открытый. Если она станет президентом, то многое будет зависеть от того, в каком виде она сохранит нынешнюю администрацию. А учитывая череду увольнений и отставок, которые ранее происходили в ее ведомстве, избежать кадровых перестановок вряд ли удастся.

Для республиканцев уход Байдена — это как плюс, так и минус. С одной стороны, у демократов остается меньше времени, чтобы подготовить нового претендента и обеспечить ему поддержку избирателей. С другой — длительное время команда от Республиканской партии выстраивала свою стратегию вокруг критики действующего президента. Теперь, когда Байден снялся с гонки, главным врагом Трампа становится его же антирейтинг. И по факту это превращается в борьбу с самим собой.

Отказ Байден от участия в президентской гонке может нести и неожиданные последствия. Раз он не идет на второй срок, то у его администрации больше развязаны руки. Возможно, политик не захочет войти в историю как президент, который не смог завершить войну в Украине, отмечает Якубин.

«В ближайшие месяцы он может постараться предпринять более решительные действия для урегулирования военного конфликта, — поясняет эксперт. — Это может быть как решение по поводу применения дальнобойных ракет, так и попытка создания переговорного формата».