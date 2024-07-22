Вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, будет в основном придерживаться внешнеполитического курса Джо Байдена по ключевым вопросам, включая Украину, Китай и Иран. Однако она может взять более жесткий тон в отношениях с Израилем из-за войны в Газе, если сменит действующего президента в бюллетене и победит на выборах в ноябре.

Хотя на посту вице-президента она в основном вторила риторике Байдена, говоря о «праве Израиля на самооборону», временами она несколько опережала президента, критикуя военную деятельность Израиля.

В марте она прямо заявила, что Израиль делает недостаточно, чтобы облегчить «гуманитарную катастрофу» во время своего наземного наступления на палестинский эксклав. Позже она не исключила «последствий» для Израиля, если он начнет полномасштабное вторжение в переполненный беженцами Рафах на юге Газы.

По мнению аналитиков, такие высказывания дают основания полагать, что Харрис, став президентом, может занять более жесткую риторическую позицию в отношении Израиля, чем Байден.

В то время как ее 81-летний начальник имеет давние связи с израильскими лидерами и даже называл себя «сионистом», 59-летняя Харрис не имеет такой глубокой личной связи с этой страной.

Она поддерживает более тесные связи с демократическими прогрессистами, некоторые из которых заставляли Байдена выдвигать условия для поставок американского оружия в Израиль, беспокоясь о большом количестве жертв среди палестинского гражданского населения в Газе.

Однако аналитики не ожидают, что политика США в отношении Израиля, ближайшего союзника Вашингтона на Ближнем Востоке, сильно изменится.

«Она может быть более энергичным игроком, хотя и не стоит ожидать каких-либо мгновенных серьезных сдвигов в содержании внешней политики», - говорит Аарон Дэвид Миллер, бывший переговорщик по Ближнему Востоку в демократической и республиканской администрациях.

Ожидается, что Харрис проведет запланированную встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время его визита в Вашингтон на этой неделе, что станет ее первой встречей с иностранным лидером после того, как Байден завершил свою предвыборную кампанию.

Кроме того, Харрис дала понять, что не будет отступать от твердой поддержки Байденом НАТО и продолжит поддерживать Украину в ее борьбе с российским вторжением.

В этом году на Мюнхенской конференции по безопасности она выступила с жесткой речью, в которой осудила Россию за вторжение в Украину и пообещала «железную» приверженность США требованию статьи 5 НАТО о взаимной самообороне.

В понедельник Кремль заявил, что Харрис не внесла никакого заметного вклада в отношения с Москвой, кроме заявлений, «недружественных по отношению к нашей стране».

Что касается Китая, то Харрис уже давно позиционирует себя в рамках вашингтонского двухпартийного мейнстрима о необходимости для США противостоять влиянию Китая, особенно в Азии. По мнению аналитиков, она, скорее всего, будет придерживаться позиции Байдена, который при необходимости противостоит Пекину, но при этом ищет области для сотрудничества.