ПОЛИТИКА
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Откуда у хуситов такие мощные беспилотники?
Йемен и йеменские хуситы снова в центре мирового внимания. 20 июля Израиль нанес удар по главному порту хуситов — Ходейде на юго-западе Йемена. За день до этого хуситы атаковали Тель-Авив, причем ударили по самому центру города. Погиб один человек, десять получили ранения. В начале июня йеменские повстанцы представили ракету «‎Палестина»‎ дальностью полета более 1400 км, которая лишь немного не дотягивает до израильского порта Эйлата, расположенного в 1800 км от йеменского побережья. Откуда у хуситов такие мощные ракеты и беспилотники, способные долететь до Израиля — в материале ТRТ на русском. #trtнарусском #хуситы #израиль #йемен #новости #трт #новостимира
Откуда у хуситов такие мощные беспилотники? / Others
22 июля 2024 г.
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