По меньшей мере 37 человек погибли и 120 получили ранения в результате израильских атак в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа. Об этом сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Газы.

Израильские военные самолеты подвергли интенсивной бомбардировке восточные кварталы города после того, как была объявлена немедленная эвакуация.

Жители покидали свои районы пешком и на тележках на фоне израильских бомбардировок, сообщило палестинское агентство Wafa.

Медицинский комплекс «Насер» в городе призвал жителей «срочно сдать кровь» для раненых в условиях острой нехватки донорских запасов.

Две недели назад израильская армия убила по меньшей мере 90 палестинцев и ранила еще 300 в результате атак на район Аль-Маваси вблизи Хан-Юнуса, который был объявлен военными «безопасной зоной».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда оправдывал эти убийства тем, что целью атаки был командир военного крыла ХАМАС. Однако гибель этого командира так и не была подтверждена израильской стороной.