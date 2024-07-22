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Бомбардировка Газы: десятки погибших и раненых
В результате израильских бомбардировок города Хан-Юнус погибли 37 человек, более 120 — ранены
Бомбардировка Газы: десятки погибших и раненых
Фото: AA / Others
22 июля 2024 г.

По меньшей мере 37 человек погибли и 120 получили ранения в результате израильских атак в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа. Об этом сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Газы.

Израильские военные самолеты подвергли интенсивной бомбардировке восточные кварталы города после того, как была объявлена немедленная эвакуация.

Жители покидали свои районы пешком и на тележках на фоне израильских бомбардировок, сообщило палестинское агентство Wafa.

Медицинский комплекс «Насер» в городе призвал жителей «срочно сдать кровь» для раненых в условиях острой нехватки донорских запасов.

Две недели назад израильская армия убила по меньшей мере 90 палестинцев и ранила еще 300 в результате атак на район Аль-Маваси вблизи Хан-Юнуса, который был объявлен военными «безопасной зоной».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда оправдывал эти убийства тем, что целью атаки был командир военного крыла ХАМАС. Однако гибель этого командира так и не была подтверждена израильской стороной.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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