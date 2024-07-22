ПОЛИТИКА
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Палестинец открыл интернет-кафе в Хан-Юнусе
В интернет-кафе на пляже Хан-Юнуса всегда людно, ведь это единственное заведение, где всегда есть электричество и интернет. Палестинцы разных профессий говорят, что до появления этого кафе они месяцами сидели без работы из-за систематических перебоев электроэнергии и отсутствия доступа к Сети, вызванных израильскими атаками. #trtнарусском #палестина #газа #израиль #ХанЮнус #кафе #интернет #электричество#атаки #новости #трт #новостимира
Палестинец открыл интернет-кафе в Хан-Юнусе / Others
22 июля 2024 г.
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