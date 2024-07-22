ПОЛИТИКА
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Германия против израильской оккупации
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не поддерживает оккупационные действия Израиля, и призвала Тель-Авив обратить внимание на заключение суда ООН
Германия против израильской оккупации
Фото: Reuters / Others
22 июля 2024 г.

Германия заявила в понедельник, что «не поддерживает израильскую оккупационную политику» после того, как суд ООН подтвердил право палестинцев на самоопределение и постановил, что израильские поселения на оккупированных территориях должны быть эвакуированы.

Хотя Германия поддерживает Израиль в силу своей исторической ответственности, это «не означает, что она поддерживает оккупационную политику Израиля», - заявил журналистам в представитель МИД Кристиан Вагнер.

Выводы из этого доклада (суда ООН) «в первую очередь должно делать израильское правительство», добавил он.

Вагнер сказал, что его страна неоднократно четко заявляла о своей «позиции и позиции в отношении израильской поселенческой политики».

Министр иностранных дел Анналена Бербок призвала Израиль сделать выводы из юридического отчета ООН о своей оккупационной политике.

«Даже если этот отчет не имеет обязательной силы, израильскому правительству было бы неплохо серьезно отнестись к нему», - заявила Бербок в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Доклад также показывает ответственность международного сообщества за решение проблемы двух государств, добавила Бербок.

Заместитель пресс-секретаря правительства Кристиан Хоффманн заявила, что доклад ООН соответствует «многим позициям» ее страны по этому вопросу.

По ее словам, хотя доклад Международного суда ООН не имеет обязательной силы, его решение «имеет безусловное международное значение».

В пятницу высший суд ООН подтвердил право палестинцев на самоопределение и постановил, что израильские поселения на оккупированных территориях должны быть эвакуированы.

Консультативное заключение суда в Гааге также объявило оккупированные палестинские территории, включая Газу, Западный Берег и Восточный Иерусалим, «единой территориальной единицей».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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