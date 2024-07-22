Президент Ирана Масуд Пезешкиан готов восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) иранской ядерной программы. Об этом заявил глава комитета по формированию нового правительства и экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Наше новое правительство под руководством избранного президента Пезешкиана готово вести диалог в духе доброй воли — в соответствии с СВПД и иранским законодательством — для обеспечения взаимного соблюдения [условий] этого уникального достижения дипломатии», — написал он на платформе X.

Зариф также подчеркнул важность закона «О стратегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранского народа», принятого в 2020 году в ответ на односторонний выход США из СВПД двумя годами ранее. Действующий тогда президент США Дональд Трамп впоследствии восстановил антииранские санкции, в том числе эмбарго на экспорт нефти.

«Как я пояснял в письме генеральному секретарю ООН за несколько дней до моего ухода с поста [главы МИД], США, ЕС и страны европейской тройки (Великобритания, Германия и Франция — прим. ред.) сами виноваты в реакции нашего законодательного органа на их последовательное пренебрежение своими юридическими обязательствами, которые нанесли неисчислимый ущерб иранскому народу. Им следует исправиться и гарантировать беспрепятственное получение Ираном выгод от сделки», — добавил Зариф.

В связи с требованиями закона Тегеран сократил обязательства по ядерной сделке — прекратил инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), выходящие за рамки соглашения с МАГАТЭ о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия, ограничив доступ к мониторингу.

СВПД или «иранская ядерная сделка» — это соглашение по иранской ядерной программе, достигнутое в Вене 14 июля 2015 года между Ираном и группой P5+1 (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН — Китай, Франция, Россия, Великобритания, США — плюс Германия) вместе с ЕС.

В рамках сделки Иран согласился свернуть значительную часть своей ядерной программы и позволить международным инспекторам чаще проверять свои ядерные объекты. Взамен Тегерану было обещано снятие части международных санкций.