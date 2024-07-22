Покушение на бывшего президента Дональда Трампа стало «самым значительным оперативным провалом» Секретной службы, заявила в понедельник ее директор Кимберли Читл.

«Покушение на бывшего президента Дональда Трампа 13 июля — самый значительный операционный провал Секретной службы за последние десятилетия», — заявила Читл на слушаниях в Палате представителей.

Заявив, что миссия агентства заключается в защите лидеров США, Читл добавила: «13-го числа мы потерпели неудачу. Как директор Секретной службы США, я беру на себя всю ответственность за любые упущения в обеспечении безопасности нашего агентства».

Она пообещала «приложить все усилия, чтобы инцидент, подобный покушению на Трампа, не повторился».

Во время своего вступительного слова Джеймс Комер, председатель комитета по надзору Палаты представителей, потребовал отставки Читл.

«Однако директор Читл, полностью игнорируя это требование, заявила, что не будет подавать заявление об отставке, поэтому сегодня она ответит на вопросы членов этого комитета, желающих прояснить для американского народа, как было допущено развитие этих событий», — сказал Комер.

Комер также назвал покушение «одним из самых мрачных дней в американской политической истории».

«Это отражение самых уродливых черт сегодняшней американской политики, — ненависть друг к другу и опасный поворот к экстремизму», — сказал Комер.

Трамп подвергся нападению 13 июля на своем предвыборном митинге в округе Батлер в штате Пенсильвания во время обращения к сторонникам. Один человек был убит и двое ранены. Секретная служба объявила, что нападавший был «нейтрализован» на месте преступления.

ФБР классифицировало нападение как покушение на убийство и идентифицировало преступника, убитого на месте преступления, как 20-летнего Томаса Мэтью Крукса.