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Помощника немецкого депутата лишили гражданства
Бывшему помощнику депутата от правопопулистской партии АдГ аннулировали натурализацию. Он утаил наличие паспорта РФ
Помощника немецкого депутата лишили гражданства
Фото: Reuters / Others
22 июля 2024 г.

Бывший помощник депутата бундестага от АдГ и обладатель паспортов РФ и Украины был признан немецким судом в использовании обманных путей получения натурализации и лишен немецкого паспорта.

В решении Высшего административного суда Берлина и Бранденбурга сообщается, что экс-помощник депутата от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Владимир Сергиенко получил гражданство Германии обманом, утаив наличие гражданства РФ.

Кроме того, данные Федерального ведомства по охране конституции свидетельствуют о том, что Сергиенко предпринимал действия в ущерб ФРГ по поручению российских спецслужб.

Сергиенко работал под руководством депутата от АдГ Ойгена Шмидта.

Подавая заявление на приобретение гражданства ФРГ, он указал лишь наличие украинского паспорта. В ноябре 2022 года его ходатайство удовлетворили, «несмотря на серьезные опасения органов безопасности», которые подозревали, что Сергиенко связан с российскими спецслужбами.

В апреле 2023 года федеральная полиция Германии обнаружила при нем в аэропорту Гамбурга российский паспорт и крупную сумму наличных. После этого власти ФРГ лишили Сергиенко немецкого гражданства, а в прошлом месяце решение подтвердил административный суд Берлина.

Газета Der Spiegel пишет, что сам Сергиенко в настоящее время находится в РФ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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