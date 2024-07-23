Во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай для переговоров о возможной роли Пекина в прекращении войны с Россией.

Китай представляет себя как нейтральную сторону в конфликте и утверждает, что не направляет военную помощь ни одной из сторон, «в отличие от Соединенных Штатов и других западных стран». Тем не менее, страны НАТО назвали Китай «решающим пособником» Москвы в войне, которую Пекин никогда не осуждал.

Этот визит Кулебы станет первым с начала войны в феврале 2022 года. Киев заявил, что министр посетит Пекин для обсуждения «способов остановить российскую агрессию» и «возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира».

Китай пытается позиционировать себя как посредника в войне, несколько раз отправляя посланника Ли Хуэя в Европу для проведения «челночной дипломатии». В этом месяце председатель КНР Си Цзиньпин заявил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, что мировые державы должны помочь России и Украине возобновить прямые переговоры. Визит Орбана в Пекин был назван «миротворческой миссией».

В прошлом году Китай выпустил документ, призывающий к «политическому урегулированию» конфликта. Западные страны подвергли его критике, утверждая, что он позволяет России сохранить большую часть захваченных ею территорий в Украине.

Китай отвергает обвинения в поддержке военных действий России. В Пекине настаивают, что позиция Китая «открыта и не вызывает сомнений», обвиняя Запад в «разжигании конфликта путем поставок оружия Киеву».

С момента начала войны Китай стал важным партнером для российской экономики. В последние месяцы это экономическое партнерство привлекло пристальное внимание Запада.

США пообещали преследовать финансовые учреждения, содействующие российской агрессии. Соединенные Штаты и Европа также обвиняют Пекин в продаже компонентов и оборудования, необходимых для поддержания российского военного производства.