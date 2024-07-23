Украинские беспилотники утром 23 июля атаковали паромное судно в порту «Кавказ», сообщил губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев. В результате атаки произошло «локальное» возгорание, но угрозы распространения огня нет.

Кондратьев также сообщил, что среди членов экипажа и сотрудников порта есть один погибший и несколько пострадавших.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на 23 июля силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников. По два дрона были перехвачены в Брянской и Белгородской областях, а еще 21 беспилотник уничтожен над территорией аннексированного Крыма и акваторией Черного моря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за вечер и ночь от атак дронов ВСУ пострадали пятеро местных жителей.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.