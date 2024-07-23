ПОЛИТИКА
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Харрис укрепляет позиции
Камала Харрис заручилась поддержкой большинства делегатов съезда Демократической партии, необходимого для номинации в президенты США
Харрис укрепляет позиции
Фото: Reuters / Reuters
23 июля 2024 г.

В понедельник, после отказа президента США Джо Байдена от борьбы за второй президентский срок, вице-президент Камала Харрис заручилась поддержкой большинства делегатов съезда Демократической партии для номинации в президенты.

По данным агентства Associated Press, за Харрис готовы проголосовать около 2700 делегатов съезда, тогда как для номинации требуется 1976 голосов. Голосование пройдет с 1 по 7 августа.

В избирательный фонд Харрис поступило более 80 млн долларов пожертвований от 888 тыс. доноров. На вечер понедельника ни один из других демократов не объявил о намерении бороться за номинацию. Губернаторы штатов Кентукки, Иллинойса, Мэриленда и Мичигана заявили о поддержке Харрис. К ним присоединилась влиятельный политик и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая первоначально не высказалась публично.

Избирательный штаб Харрис сообщил, что Эрик Холдер, министр юстиции в администрации Барака Обамы, возглавит процедуру отбора кандидата в вице-президенты. Пока нет четких указаний на возможный выбор Харрис.

Во время визита в свою предвыборную штаб-квартиру Харрис начала кампанию, напомнив о своем прошлом прокурора и заявила, что хорошо знакома с «хищниками» и «мошенниками».

«Я знаю, что представляет собой такой тип людей, как Дональд Трамп», — сказала Харрис.

Дональд Трамп в социальных сетях посетовал на то, что решение Байдена об отказе от участия в выборах назвали «героическим поступком», и назвал кандидатуру Харрис «провальной».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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