Министерство обороны США в понедельник в документе об арктической стратегии на 2024 год выразило озабоченность по поводу растущего сотрудничества между Китаем и Россией в Арктике. Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс заявила, что Китай стал основным спонсором российских энергетических проектов в регионе, и добавила, что растет и военное сотрудничество между этими странами, включая совместные учения у берегов Аляски.

Документ подчеркивает стратегическую важность Арктики для Соединенных Штатов, отмечая, что этот регион включает «северные подступы к стране» и содержит значительную оборонную инфраструктуру США.

В последние годы Россия усилила свое военное присутствие в Арктике, вновь открыв и модернизировав несколько баз и аэродромов, заброшенных со времен Советского Союза. Китай, в свою очередь, инвестировал в полярные исследования и разведку.

Быстрое таяние полярных льдов привело к активизации деятельности в регионе, где разные страны ищут новые месторождения нефти, газа и полезных ископаемых, а также морские пути. В документе об арктической стратегии говорится, что к 2030 году летом в Арктике может практически исчезнуть лед, что повысит жизнеспособность арктических морских транзитных маршрутов и улучшит доступ к подводным ресурсам.

Увеличение активности в регионе повысит риски аварий, просчетов и ухудшения состояния окружающей среды.