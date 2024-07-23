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Момент удара израильской ракеты по жилому дому в Газе
Кадры попадания израильской ракеты по жилому дому в лагере беженцев Нусейрат. Это один из самых густонаселенных лагерей в Газе, где сейчас проживают 250 тыс. жителей и перемещенных лиц. За последнюю неделю израильская армия обстреляла Нусейрат 63 раза, в результате погиб по меньшей мере 91 человек и еще 251 ранен. #trtнарусском #авиаудары #shorts #новости #трт #новостимира
Момент удара израильской ракеты по жилому дому в Газе / Others
23 июля 2024 г.
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