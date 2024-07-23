Израильские танки вновь вошли в район Хан-Юнуса на юге Газы после приказа об эвакуации некоторых районов, которые, как утверждают израильские военные, использовались для атак. По данным медиков из Газы, в результате израильских обстрелов погибло не менее 70 палестинцев.

Танки обстреляли города Бани-Сухейла и другие населенные пункты на восточной стороне Хан-Юнуса. Помимо этого, были нанесены авиаудары.

Местные жители сообщили, что танки продвинулись более чем на два километра вглубь Бани-Сухейлы, вынуждая людей покидать свои дома под обстрелом.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что среди погибших были женщины и дети. Ранения получили по крайней мере 200 человек.

Израильская армия заявила, что приказы об эвакуации населения на востоке Хан-Юнуса были связаны с разведданными о запуске ракет из этих районов и попытками ХАМАС перегруппироваться.

По данным палестинских властей, в целевых районах проживало около 400 тыс. человек. Им не было дано достаточно времени для эвакуации до начала израильских ударов. Некоторые семьи уезжали на ослиных повозках, другие шли пешком, неся матрасы и другие вещи.

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что две из его клиник на востоке Хан-Юнуса вышли из строя из-за нового наступления. В больнице Нассер в Хан-Юнусе люди стояли у морга, прощаясь с погибшими родственниками.

«Мы устали. Каждый день наши дети становятся жертвами. Каждый день, каждый момент. Никто не сказал нам эвакуироваться. Они обрушили четыре этажа на мирных жителей», — сказал Ахмед Саммур, который потерял нескольких родственников при бомбардировках восточного Хан-Юнуса.

В соседнем Дейр-эль-Балахе, где укрываются сотни тысяч палестинцев, израильский авиаудар попал в палатку, которую использовали местные журналисты. Один журналист погиб, двое других ранены, сообщил медиа-офис правительства Газы.

Этот случай увеличил число погибших палестинских журналистов в результате израильского наступления до 163 человек.