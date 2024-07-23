ПОЛИТИКА
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Венгрия снова заблокировала помощь Украине
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвал блокировку средств «‎позором»‎
Венгрия снова заблокировала помощь Украине
Reuters / Reuters
23 июля 2024 г.

Венгрия заблокировала очередной пакет помощи Украине. Министры иностранных дел стран ЕС снова не смогли достичь консенсуса относительно выделения Киеву средств по линии Европейского фонда мира (EPF). Его создали еще в 2022 году для финансирования военных поставок в Украину. Речь идет о сумме в €6 млрд.

Жозеп Боррель, высокопоставленный чиновник ЕС по внешней политике и политике безопасности, заявил, что министры обсудили необходимость усиления поддержки Украины. Однако, уточнил дипломат, министры так и не смогли договориться о новом пакете помощи Киеву из-за вето Венгрии.

«Большинство государств-членов настаивали на необходимости снятия блокировки с этого пакета, который заморожен уже несколько месяцев», — отметил Боррель и назвал «‎‎позорной» ситуацию, когда ЕС из-за вето одной страны более года не может перечислить средства Киеву. Он уточнил, что этот пакет уже выделен Украине в рамках Европейского мирного фонда, однако вето Будапешта мешает перечислению средств.

Дипломат признался, что уже потерял надежду на то, что средства фонда когда-либо удастся разблокировать.

По его словам, большинство стран ЕС настаивают на разблокировании выплат военной помощи Украине через EPF, блокирует инициативу только одна страна — Венгрия.

Он также сообщил, что проинформировал министров об использовании чрезвычайных доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. По словам Борреля, первый перевод этих денег на сумму €1,4 млрд будет осуществлен в начале августа.

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