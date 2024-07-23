Венгрия заблокировала очередной пакет помощи Украине. Министры иностранных дел стран ЕС снова не смогли достичь консенсуса относительно выделения Киеву средств по линии Европейского фонда мира (EPF). Его создали еще в 2022 году для финансирования военных поставок в Украину. Речь идет о сумме в €6 млрд.

Жозеп Боррель, высокопоставленный чиновник ЕС по внешней политике и политике безопасности, заявил, что министры обсудили необходимость усиления поддержки Украины. Однако, уточнил дипломат, министры так и не смогли договориться о новом пакете помощи Киеву из-за вето Венгрии.

«Большинство государств-членов настаивали на необходимости снятия блокировки с этого пакета, который заморожен уже несколько месяцев», — отметил Боррель и назвал «‎‎позорной» ситуацию, когда ЕС из-за вето одной страны более года не может перечислить средства Киеву. Он уточнил, что этот пакет уже выделен Украине в рамках Европейского мирного фонда, однако вето Будапешта мешает перечислению средств.

Дипломат признался, что уже потерял надежду на то, что средства фонда когда-либо удастся разблокировать.

По его словам, большинство стран ЕС настаивают на разблокировании выплат военной помощи Украине через EPF, блокирует инициативу только одна страна — Венгрия.

Он также сообщил, что проинформировал министров об использовании чрезвычайных доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. По словам Борреля, первый перевод этих денег на сумму €1,4 млрд будет осуществлен в начале августа.