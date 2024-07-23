Вице-президент США Камала Харрис решила проигнорировать выступление премьера Биньямина Нетаньяху перед Конгрессом 24 июля. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на помощников Харрис.

Решение пропустить совместное заседание подчеркивает напряженные отношения между администрацией Байдена и Нетаньяху в то время, когда война в Газе вызвала раскол в рядах демократов. Решение Харрис пропустить выступление израильского премьера — мощный политический жест, демонстрирующий это недовольство. Впрочем, помощники вице-президента уточняют, что Харрис пропустит выступление из-за мероприятий на этой неделе, а не по политическим соображениям.

По их словам, Харрис и Нетаньяху намерены встретиться отдельно позже на этой неделе. Дата их встречи не объявлена, но она будет проходить отдельно от запланированной встречи президента Джо Байдена с премьер-министром Израиля.

Это будет первая встреча вице-президента с мировым лидером после того, как Байден отказался от участия в своей предвыборной кампании и поддержал кандидатуру Харрис.

Ожидается, что она «продолжит свое активное участие в урегулировании конфликта в Газе», — отметил помощник. Он уточнил, что Камала Харрис подчеркнет приверженность США обеспечивать «‎‎возможность Израиля защитить себя» и вновь выразит обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Газе.

«Мы ожидаем, что вице-президент изложит свою точку зрения о том, что пришло время положить конец войне таким образом, чтобы Израиль был в безопасности, все заложники были освобождены, страдания палестинских гражданских лиц в Газе прекратились, а палестинский народ мог воспользоваться своим правом на достоинство, свободу и самоопределение», — уточнил помощник.

В среду Харрис выступит перед Большим советом женского общества Zeta Phi Beta в Индианаполисе, стремясь привлечь чернокожих женщин-избирателей.

Харрис была не единственным высокопоставленным демократом, отказавшимся присутствовать на выступлении Нетаньяху. Спикер Сената Пэтти Мюррей, демократ от штата Вашингтон, также отказалась присутствовать.