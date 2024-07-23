Великобритания уже более 20 лет выражает обеспокоенность по поводу числа погибших палестинцев на оккупированном Западном берегу и в Газе, о чем свидетельствуют недавно опубликованные официальные документы правительства Тони Блэра.

В архиве отмечается, что Лондон обвинял израильские силы в действиях, больше похожих на действия «нецивилизованной страны». Эти непубличные заявления правительство Блэра сделало во время крупного израильского военного вторжения на оккупированный Западный берег в 2002 году, но известно о них стало только сейчас.

Документы, опубликованные Национальным архивом, демонстрируют раздражение западных союзников по поводу растущего числа погибших палестинцев, когда израильские военные осадили штаб-квартиру палестинского лидера Ясира Арафата в 2002 году.

Ариэль Шарон, занимавший в то время пост премьер-министра Израиля, начал операцию «Оборонительный щит» в конце марта 2002 года, мобилизовав 20 000 резервистов.

Танки Израиля окружили комплекс Арафата в Рамалле, перерезав телефонные линии и отключив электроснабжение, в то время как в обширном лагере беженцев в Дженине в течение восьми дней бушевали ожесточенные уличные бои.

На напряженной встрече с советником Шарона по внешней политике Дэнни Аялоном британский посол Шерард Каупер-Коулз предупредил, что наступление было «крупной стратегической ошибкой», которая подрывает поддержку Израиля со стороны его союзников.

«Я не предполагал, что такое поведение было вопросом политики. Но не было никаких сомнений в том, что отдельные солдаты вышли из-под контроля и совершали действия, которые возмущали международное общественное мнение», — подчеркнул дипломат.

В качестве примера он привел случай, когда израильские войска транслировали порнографическое видео по палестинскому телевидению, зная, что это будет глубоко оскорбительно для набожных мусульман.

«У Аялона не было реального ответа на все это, он лишь ссылался на невежество и арабскую ложь», — написал Каупер-Коулс, уточняя, что представленные им доказательства были фактами и имели десятки подтверждений.

Президент США Джордж Буш, который после терактов 11 сентября 2001 года вел свою собственную «войну с террором», был не менее разочарован действиями Израиля, выпустив пар в частном разговоре с Блэром, следует из расшифровок архива.

«Израильтяне пытались вести войну XXI века с помощью методов XX века. Отправка танков в переулки была просто пиар-катастрофой. США пытались убедить Шарона в частном порядке, но он просто не слушал. Суть в том, что Шарон подрывал способность США вести войну с терроризмом. Это не было поступком хорошего союзника», — заявил Буш в частной беседе с британским премьером.