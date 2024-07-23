Штаб вице-президента Камалы Харрис собрал $81 млн за первые 24 часа для ее предвыборной кампании — это новый рекорд по сбору средств в президентской гонке.

Почему это важно: огромный приток средств в кампанию Харрис вдохнул новую энергию в предвыборную гонку. После того как 20 июля Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры, его предвыборный фонд в размере почти $96 млн был передан Харрис в воскресенье.

Дональд Трамп поспешил заявить, что Харрис по закону не имеет права распоряжаться уже собранными средствами кампании Байдена — по крайней мере, до съезда демократов.

Однако Харрис и сама способна собрать астрономические суммы. Цифра в $81 млн включает деньги, собранные в рамках кампании, от имени Национального комитета Демократической партии, а также совместных комитетов по сбору средств.

За эти 24 часа, по словам штаба Харрис, пожертвования сделали более 888 000 рядовых доноров. 60% из них сделали свой первый взнос в цикле 2024 года. 43 тыс. человек стали новыми регулярными донорами, более половины из которых будут делать еженедельные пожертвования.

Крупнейшие доноры демократов ранее отмечали, что шансы Байдена на победу стремительно уменьшаются, и сокращали финансирование. Однако теперь спонсоры снова поверили в шансы демократов.

«Мы уже видим, как широкая и разнообразная коалиция объединяется для поддержки нашей важной работы по общению с избирателями, которые определят исход этих выборов», — сказал Кевин Муньос, представитель штаба Харрис.

Политическая поддержка Харрис в сочетании с резким увеличением пожертвований будет иметь жизненно важное значение для ее потенциального выдвижения в качестве предполагаемого кандидата от ее партии.