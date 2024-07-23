В Египте установилась аномально жаркая погода: с мая температура в Каире едва опускается ниже 40 градусов. Электростанции страны и до жаркого сезона едва удовлетворяли растущий спрос, а с началом лета массово вышли из строя, не справившись с нагрузкой.

Правительство Египта наложило ограничения на подачу электроэнергии в большей части страны более чем на год. Это означает, что миллионы египтян остались без кондиционеров в 40-градусную жару.

С прошлого лета нехватка энергии вынудила правительство Египта ввести ежедневные отключения электроэнергии. Блэкауты стали настолько привычным явлением, что местные СМИ начали публиковать регулярные советы о том, что делать, если вы застряли в лифте, когда отключается электричество. По сообщениям местных СМИ, при таких обстоятельствах погибло по меньшей мере девять человек.

Также в газетах публикуют советы для продавцов рыбы, которые пытаются охладить свои товары, и фермеров, чьи цыплята массово умирают от жары.

Египетские электростанции не справляются с нагрузкой. Власти Египта были вынуждены экстренно импортировать несколько сотен кубометров природного газа в соседние страны. Правительство уточнило, что планирует потратить около $1,18 млрд на импорт энергоносителей, чтобы остановить отключения.

22 июля власти страны сообщили, что отключения электричества прекратятся на этой неделе и до середины сентября. Представитель Минэнерго Египта Айман Хамза уточнил, что незапланированные отключения вызваны поломками и ремонтом на электростанциях.

Жара наложилась на рекордную инфляцию в Египте, сокращение субсидий и резкое падение курса валюты. Египтяне с трудом переносят официальные заявления, обвиняющие в кризисе безжалостные волны жары из Сахары, пишет газета The New York Times (NYT).

По словам климатологов, Египет нагревается одними из самых быстрых в мире темпами.

Хотя международные кредиторы влили в казну Египта в этом году $57 млрд, чтобы поддержать страну, которая считается ключом к региональной стабильности, государственные финансы остаются шаткими. Как предупреждают аналитики, так будет продолжаться до тех пор, пока Каир не отнесется серьезно к экономическим реформам.