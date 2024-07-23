Приток мигрантов в Россию в 2023 году достиг самого низкого уровня за последние десять лет. Это стало четвертой волной спада миграции после кризиса 2008 года, аннексии Крыма и пандемии COVID-19. По данным Росстата, в прошлом году в страну приехали 560 тыс. человек, что на 23% меньше, чем в 2022 году, когда приток составил 730 тыс. человек.

Большинство мигрантов прибыли из Таджикистана (33%), Кыргызстана (10%), Украины, Армении и Казахстана (по 9% от каждой страны). Узбекистан занимает 4% от общего числа мигрантов. Также мигранты прибывают из Беларуси, Китая, Туркменистана, Индии и других стран.

Из общего числа прибывших 55% составляют мужчины, 45% – женщины. Большинство мигрантов (76%) находятся в трудоспособном возрасте. Пожилые люди составляют 11% от общего числа мигрантов, а дети младше 16 лет – 13%. При этом только треть из них указали целью переезда работу.

Московская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ приняли больше всего мигрантов в 2023 году, на них пришлось 57% от общего миграционного прироста. Приморье, Томская область и приграничные с Украиной регионы приняли меньше всего мигрантов. Власти Томской области запретили мигрантам работать в 20 сферах деятельности, включая такси, торговлю, общепит, образование, спорт, охрану, гостиницы и подбор персонала.

С начала 2024 года МВД выслало из России более 65 тыс. иностранных граждан и закрыло въезд для 120 тыс. мигрантов.

В июне Госдума одобрила введение режима высылки для нелегальных мигрантов, которые будут внесены в специальный реестр. Эти граждане будут ограничены в праве менять место жительства, управлять транспортом, заключать брак и открывать счета в банках.