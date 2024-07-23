ПОЛИТИКА
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Жители Вашингтона вышли с протестом к отелю Нетаньяху
Антивоенные активисты устроили акцию протеста возле отеля Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне. Они рассказали TRT World, что с премьер-министром Израиля следует обращаться как с «военным преступником» и «немедленно арестовать». Несмотря на то, что Международный уголовный суд запросил ордер на арест Нетаньяху, он, как ожидается, встретится с президентом США во вторник и выступит на совместном заседании Конгресса в среду. Десятки законодателей-демократов планируют бойкотировать его речь, а тысячи протестующих планируют пройти маршем вокруг Капитолия США, чтобы сформировать гигантскую «красную линию» из людей. #trtнарусском #новости #трт #новостимира
Жители Вашингтона вышли с протестом к отелю Нетаньяху / Others
23 июля 2024 г.
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