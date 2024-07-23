Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает скорейшее прекращение огня и политическое урегулирование в войне между Украиной и Россией.

«Относительно войны в Украине Китай выступает за скорейшее прекращение огня и достижение политического урегулирования. Служа интересам всех сторон, Китай и в дальнейшем будет стоять на стороне мира и диалога, поддерживать международное сотрудничество в достижении большего консенсуса и обеспечит жизнеспособный выход из запроса на политическое урегулирование», - сказала Мао Нин.

Мао Нин также сообщила, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, находящийся с визитом в Китае, проведет переговоры с китайским коллегой Ваном И. Темы обсуждения будут включать реализацию «важного консенсуса» между президентами обеих стран и углубление двустороннего сотрудничества по вопросам взаимного интереса.

Этот визит Кулебы станет первым с начала войны в феврале 2022 года. Киев заявил, что министр посетит Пекин для обсуждения «способов остановить российскую агрессию» и «возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира».

В прошлом году Китай выпустил документ, призывающий к «политическому урегулированию» конфликта. Западные страны подвергли его критике, утверждая, что он позволяет России сохранить большую часть захваченных ею территорий в Украине.

Китай отвергает обвинения в поддержке военных действий России. В Пекине настаивают, что позиция Китая «открыта и не вызывает сомнений», обвиняя Запад в «разжигании конфликта путем поставок оружия Киеву».