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Израиль обстрелял колонну ООН
Израильские силы обстреляли колонну ООН, направлявшуюся в Газу, сообщил глава Агентства ООН по делам палестинских беженцев Филипп Лазарини
Израиль обстрелял колонну ООН
Фото: Reuters / Reuters
23 июля 2024 г.

Израильские силы обстреляли колонну ООН, направлявшуюся в Газу, сообщил глава Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) Филипп Лазарини в понедельник.

В своем посте в X Лазарини написал: «Хотя жертв нет, наши команды были вынуждены укрыться».

Инцидент произошел в воскресенье, сообщил представитель ООН, добавив, что команды передвигались в «четко обозначенных бронированных автомобилях ООН и носили жилеты ООН».

Лазарини отметил, что колонна была согласована и одобрена израильскими властями перед отправлением.

«Гуманитарные работники не являются мишенью. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — написал он.

Ранее стало известно, что израильские танки вновь вошли в район Хан-Юнуса на юге Газы после приказа об эвакуации некоторых районов, которые, как утверждают израильские военные, использовались для атак. По данным медиков из Газы, в результате израильских обстрелов погибло не менее 70 палестинцев.

Танки обстреляли города Бани-Сухейла и другие населенные пункты на восточной стороне Хан-Юнуса. Помимо этого, были нанесены авиаудары.

Местные жители сообщили, что танки продвинулись более чем на два километра вглубь Бани-Сухейлы, вынуждая людей покидать свои дома под обстрелом.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что среди погибших были женщины и дети. Ранения получили по крайней мере 200 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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