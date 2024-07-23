Парламент Израиля одобрил в первом чтении три законопроекта, направленных на закрытие в стране и признание «террористической организацией» Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает газета The Times of Israel.

Первый законопроект, запрещающий БАПОР работать на территории Израиля, был принят 58 голосами против 9. Второй, направленный на лишение персонала агентства иммунитета и привилегий, поддерживаемых сотрудниками ООН в Израиле, поддержали 63 депутата, против высказались 9. Третий законопроект, который объявляет БАПОР «террористической организацией» в Израиле и предусматривает разрыв всех связей с ней, получил поддержку 50 парламентариев при 10 против.

Все три законопроекта направлены в комиссию Кнессета (парламента) по иностранным делам и обороне для подготовки ко второму и третьему чтениям.

В конце января премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество прервать миссию БАПОР, заявив, что палестинское движение ХАМАС «проникло в ряды агентства».

Спустя месяц глава правительства опубликовал программу, в которой указывалось, что государство будет добиваться закрытия миссии. Израиль призвал к замене БАПОР в секторе Газа другими международными гуманитарными организациями.