ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль обвинил БАПОР в терроризме
Парламент Израиля одобрил в первом чтении три законопроекта, направленных на закрытие в стране и признание «террористической организацией» Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам
Израиль обвинил БАПОР в терроризме
Фото: Reuters / Reuters
23 июля 2024 г.

Парламент Израиля одобрил в первом чтении три законопроекта, направленных на закрытие в стране и признание «террористической организацией» Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщает газета The Times of Israel.

Первый законопроект, запрещающий БАПОР работать на территории Израиля, был принят 58 голосами против 9. Второй, направленный на лишение персонала агентства иммунитета и привилегий, поддерживаемых сотрудниками ООН в Израиле, поддержали 63 депутата, против высказались 9. Третий законопроект, который объявляет БАПОР «террористической организацией» в Израиле и предусматривает разрыв всех связей с ней, получил поддержку 50 парламентариев при 10 против.

Все три законопроекта направлены в комиссию Кнессета (парламента) по иностранным делам и обороне для подготовки ко второму и третьему чтениям.

В конце января премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество прервать миссию БАПОР, заявив, что палестинское движение ХАМАС «проникло в ряды агентства».

Спустя месяц глава правительства опубликовал программу, в которой указывалось, что государство будет добиваться закрытия миссии. Израиль призвал к замене БАПОР в секторе Газа другими международными гуманитарными организациями.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us