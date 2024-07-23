Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, осуждающим попытки израильского парламента объявить Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) террористической организацией. В заявлении говорится, что эти действия являются «новым этапом нападок Израиля, направленных на уничтожение палестинского народа и палестинской идентичности».

МИД Турции подчеркнул важную роль БАПОР, созданного в 1949 году, в предоставлении жизненно важных услуг миллионам палестинских беженцев. Агентство также символизирует право палестинцев на возвращение на свои земли.

«Недопустимо, чтобы Израиль, который атаковал гражданское население, укрывшееся в школах БАПОР в Газе, и убил около 200 сотрудников ООН за последние девять месяцев, объявлял БАПОР террористической организацией», — гласит заявление внешнеполитического ведомства.

Турция заявила о своем намерении продолжать оказывать сильную поддержку БАПОР и призвала международное сообщество «возвысить свой голос против нападок на БАПОР и поддержать агентство».

«Турция продолжит оказывать решительную поддержку БАПОР. Мы призываем международное сообщество выступить против нападений на БАПОР и поддержать агентство», — добавили в МИД.

Ранее израильский парламент сделал первый шаг к принятию законов, которые могут объявить БАПОР террористической организацией, запретить его деятельность в стране и лишить его сотрудников иммунитета. Три соответствующих законопроекта прошли первое чтение в Кнессете.