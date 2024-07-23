Хуситы пообещали мощное возмездие

«Каждый, кто стремится видеть стабильный и безопасный Ближний Восток, должен поддержать борьбу Израиля против Ирана и его пособников, будь то в Йемене, Газе или Ливане. Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после удара по порту Ходейда, который контролируют хуситы в Йемене.

В своем телеобращении к нации он послал сигнал, что Тель-Авив будет продолжать обеспечивать безопасность силовыми методами и готов вести войну на нескольких фронтах.

Хуситы в свою очередь пригрозили Израилю «мощным возмездием», подчеркнув, что не прекратят поддержку палестинцев. Представитель движения Мухаммед Абдель-Салам подчеркнул, что «конфликт с израильским врагом не будет ограниченным, он будет без границ и без правил применения военной силы». Он также подчеркнул, что «все чувствительные учреждения на всех уровнях станут мишенью».

В системе ПВО Израиля появились пробоины

Хуситы стали наносить удары по военным и коммерческим кораблям, следующим в Израиль или как-то связанным с Тель-Авивом, с октября 2023 года, после вторжения израильской армии на территорию сектора Газа. Помимо этого, представители движения также время от времени поражают цели в самом Израиле.

В ночь на 19 июля хуситы предприняли очередную попытку атаковать израильскую территорию. Дрон врезался в жилой дом в центре Тель-Авива вблизи консульства США. В результате восемь человек получили ранения, один человек погиб. Как пояснили в хуситском движении, этот БПЛА не видят израильские радары.

Западные СМИ сразу же сообщили, что столь маленькие беспилотники отслеживать намного сложнее, чем ракеты. К тому же атака хуситов доказала наличие «пробоин в высокотехнологичной израильской системе ПВО».

21 июля израильские военные ударили по контролируемому йеменскими хуситами порту Ходейда. Атака, в которой также участвовали США, Британия и Израиль, продолжалась пару часов, в ней были задействованы 12 американских истребителей. В результате вспыхнул пожар на нефтехранилище, который тушили несколько суток. 6 человек погибли, 83 получили серьезные ранения.

При этом Нетаньяху отверг международную критику в связи с жертвами со стороны мирного населения. Ястребы в стране и вовсе призывают «не прекращать бомбардировки», а «полностью уничтожить порт Ходейда».

В этот же день хуситы попытались совершить атаку на Эйлат с помощью баллистической ракеты, но ее перехватила ПВО Израиля.

По словам представителя движения Яхьи Сариа, «военно-морские силы и ракетные подразделения хуситов провели совместную операцию, в ходе которой с помощью баллистических ракет и беспилотников нанесли удар по американскому судну Pumba. Он подчеркнул, что эти действия стали ответом на совместную агрессию со стороны США, Британии и Израиля.

В Вашингтоне эту атаку не прокомментировали. При этом власти Ирана — близкого союзника хуситов — подчеркнули, что ответная атака со стороны Тель-Авива приведет лишь к новому витку эскалации.

В частности, министр иностранных дел Ирана Насер Канаани отметил, что «израильский режим и поддерживающие его силы, в том числе американское правительство, несут прямую ответственность за опасные и непредсказуемые последствия продолжения преступлений в Газе и рискованные атаки на Йемен».

Может распространиться на другие страны

В целом как дальше будет развиваться эскалация, зависит от того, как будет выглядеть «акт возмездия», обещанный хуситами. По масштабу ответ вряд ли будет сопоставим с массированной атакой ракет и дронов, которую предпринял Иран в апреле 2024 года в ответ на ликвидацию Израилем высокопоставленных офицеров Революционной гвардии в Сирии. У движения нет такого арсенала.

Однако хуситы могут нарастить атаки на суда в Красном море и Аденском проливе. Это в свою очередь может привести к эскалации напряженности не столько с Тель-Авивом, сколько с Вашингтоном, Лондоном и их союзниками.

В середине июня они так же ударили по Ходейде. Не исключено, что в таком случае США, Британия и союзники нарастят удары или предпримут дальнейшие масштабные действия в регионе. Если они перейдут к наземным операциям, то это может спровоцировать новую войну в регионе, которая может распространиться и на другие страны.

Надо прекратить войну в Газе

Востоковед, публицист, автор Телеграм-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с ТRТ на русском отметил, что удар, который наносит Тель-Авив, обычно намного сильнее, чем первоначальная атака.

— Израиль воюют в секторе Газа, происходит обострение на ливанском направлении с «Хезболлой», открытие третьего фронта поднимает вопрос — не перенапрягутся ли они. Для того чтобы добиться какого-то успеха над хуситами, нужна наземная операция, а она в свою очередь приведет к масштабным потерям, — уверен специалист.

Политолог считает, что США и Британия в целом могли бы позволить себе подобную наземную операцию, чисто с технической, а не с политической точки зрения.

— Израиль же не может себе позволить этого ни с одной, ни с другой стороны — не того уровня армия. К тому же эти страны осознают, что даже если они вдруг решатся на наземную операцию, то каких-то успехов добьются, но полностью решить проблему им не удастся. Для тех, попытается туда сунуться, Йемен по сути станет вторым Афганистаном, — полагает эксперт.

Аналитик уверен, что урегулировать конфликт с «Хезболлой» и хуситами можно лишь тогда, когда прекратится конфликт в секторе Газа.

— Как только утихнет война там, как только будут какие-то договоренности, решение о прекращении огня, достигнуты какие-то договоренности, потихоньку будет успокаиваться и северный фронт Израиля — с «Хезболлой», и южное направление — со стороны Йемена, — подытожил востоковед.