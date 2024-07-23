Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну 15 гражданам Великобритании. В ведомстве считают, что эти лица причастны к подготовке украинских военнослужащих, а также являются руководителями предприятий ВПК, экспертами и публицистами, занимающими «антироссийскую позицию» по вопросам обороны и войны.

Среди включенных в список: основатель и исполнительный директор фирмы Paradigm Security Solutions Роберт Фредерик Кэмпбелл Паксман, член совета директоров BAE Systems Ангус Джордж Кокберн, исполнительный директор AMS Integrated Solutions Limited Гари Риордан, исполнительный директор Pearson Engineering Limited Иен Кеннет Белл, сотрудник исследовательского центра «Международный институт стратегических исследований» Найджел Джонатан Гулд-Дэвис и обозреватель The Daily Telegraph Томас Гренвилл Шарп.

В начале июня МИД России сообщил о запрете на въезд политикам, журналистам и экспертам из Великобритании за их «провокационную антироссийскую риторику». Тогда количество лиц и их имена не были уточнены.

В июне Великобритания добавила в санкционный список более 40 российских юридических и физических лиц. Под санкции попали такие организации, как Мосбиржа, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, «Ингосстрах», СПБ-биржа, авиаперевозчик «Волга-Днепр», Тамбовский и Казанский пороховые заводы, компании «Новатэк Мурманск», «Мурманск СПГ», «Русхимальянс» «Современный морской арктический транспорт СПГ», машиностроительный завод «Арсенал», научно-исследовательский автомобильный институт НАМИ, а также компании из Кыргызстана, Китая и ряда других стран.

Персональные санкции были введены против председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова, основателя ИГ «Инсайт» Авета Миракяна, бизнесмена Ивана Таврина, владельца группы S8 Capital Армена Саркисяна, совладельца «Группы Астра» Дениса Фролова и бывшего министра сельского хозяйства Чечни и главы российской «дочки» Danone Якуба Закриева.