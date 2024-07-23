В сентябре прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко предложил главе российского государства Владимиру Путину развивать сотрудничество с КНДР «на троих». «Знаю, что интерес огромный у корейцев к вам, — обратился к Путину белорусский лидер. — Я думаю, кусок работы и для Беларуси там найдется. С учетом тех проблем, которые существуют».

После этого Минск активизировал встречи с политическим руководством Северной Кореи. Сначала в Пхеньян отправился заместитель главы МИД Евгений Шестаков, а теперь полетел и сам министр иностранных дел Максим Рыженков. В сообщении МИД указано, что эта поездка станет ответной, хотя ранее не было никаких официальных сообщений о том, что Минск посещала делегация КНДР. Другие детали этого события не уточняются.

Практически в это же время в Пхеньян отправилась российская военная делегация во главе с замминистра обороны Алексеем Криворучко. В ходе встречи 19 июля Ким Чен Ын заявил о «неизменной сильной поддержке» Москвы. А также призвал армии двух стран «крепче сплотиться для защиты мира».

До начала войны в Украине белорусские и российские власти воздерживались от контактов с политическом руководством Северной Кореи на высоком уровне. В Минске не хотели запятнать свою репутацию подобным сотрудничеством и не видели для себя экономической выгоды, отмечает в разговоре с TRT на русском белорусский политолог Валерий Карбалевич.

«Внешняя политика Беларуси реализуется под сильным влиянием Москвы. И раз в Кремле готовы к подобному сотрудничеству, то и в Минске не считают нужным его стесняться. Тем более что репутация страны сегодня находится на таком низком уровне, что терять уже попросту нечего. Беларусь хочет вклиниться в процесс сотрудничества между КНДР и РФ и получить свои дивиденды. Эта стратегия укладывается в смену внешнеполитического курса страны с Запада на Восток», — считает аналитик.

Несмотря на то что в Минске несколько лет назад было построено посольство КНДР, полноценно оно так и не заработало, отмечает в разговоре с TRT на русском политический аналитик и обозреватель Павел Усов. Отношения между странами находились в состоянии полной заморозки, товарооборот не превышал 100 тыс. долларов в год. Поэтому данный визит министра иностранных дел в КНДР стоит рассматривать исключительно в рамках российских отношений с Северной Кореей.

«КНДР используется Россией в качестве хаба для получения китайских вооружений и технологий. Китай пока не хочет поставлять оружие напрямую из-за угрозы санкций, поэтому в этой цепочке задействован Пхеньян. Минск также может стать звеном в процессе этих поставок. В условиях изоляции Беларусь хотела бы поучаствовать в подобных серых схемах. Никакой самостоятельной выгоды или тем более повышения авторитета или престижа на международной арене эти визиты не несут», — считает аналитик.

Отметим, что официально ни одна из сторон не признавала сделки с оружием и отрицает все обвинения. При этом, по оценкам Сеула, в Россию из КНДР уже ушли 10 тыс. контейнеров с боеприпасами. О применении Москвой северокорейских баллистических ракет также заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

Павел Усов также обратил внимание на изменение роли Китая на международной арене. Например, если раньше считалось, что Пекину важна только экономическая экспансия, то сегодня страна стремится еще и к увеличению военного присутствия.

«С одной стороны, Китай стал доминирующим государством в азиатском регионе, — отмечает собеседник агентства. — А с другой, начинает активно проявлять свое военно-политическое присутствие в Африке, Латинской и Южной Америках, Европе. В этих вопросах могут быть конфликты между Пекином и Москвой. Но Беларусь становится зоной активного участия Китая в плане реализации стратегических интересов по военному расширению».