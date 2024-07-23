ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В США полицейский застрелил женщину, приехав по ее вызову
В штате Иллинойс офицер полиции, который приехал на вызов к темнокожей женщине, застрелил ее в собственном доме. Заместитель шерифа округа Сангамон Шон Грейсон сейчас находится под стражей и обвиняется в убийстве первой степени, нанесении тяжких телесных повреждений с применением огнестрельного оружия. Ему грозит от 45 лет до пожизненного заключения. При этом Грейсон свою вину отрицает. #trtнарусском #сша #иллинойс #полиция #убийство #темнокожая #сангамон #грейсон #новости #трт #новостимира
В США полицейский застрелил женщину, приехав по ее вызову / Others
23 июля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us