В США полицейский застрелил женщину, приехав по ее вызову

В штате Иллинойс офицер полиции, который приехал на вызов к темнокожей женщине, застрелил ее в собственном доме. Заместитель шерифа округа Сангамон Шон Грейсон сейчас находится под стражей и обвиняется в убийстве первой степени, нанесении тяжких телесных повреждений с применением огнестрельного оружия. Ему грозит от 45 лет до пожизненного заключения. При этом Грейсон свою вину отрицает. #trtнарусском #сша #иллинойс #полиция #убийство #темнокожая #сангамон #грейсон #новости #трт #новостимира