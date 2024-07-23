Жертвами израильского удара по Хан-Юнусу стали 77 палестинцев

Израиль нанес удар по Хан-Юнусу, в результате чего погибли 77 палестинцев, 200 получили ранения и более 30 человек оказались под завалами. Израильская армия призывает жителей Газы к эвакуации, однако весь регион превратился в опасную зону, в которой негде укрыться от израильских атак #Палестина #Газа #Израиль #ХанЮнус #атака #смерти #удар #эвакуация