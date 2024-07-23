Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором приветствовало встречу палестинских политических организаций в Пекине. Встреча состоялась по приглашению правительства Китайской Народной Республики (КНР) и завершилась принятием декларации о национальном единстве.

«Мы высоко ценим вклад КНР в процесс межпалестинского примирения», - гласит заявление МИД.

Турецкое внешнеполитическое ведомство подчеркнуло особую актуальность достижения политического единства Палестины в текущих условиях. «В нынешних условиях, когда продолжаются ожесточенные атаки Израиля на Газу и усиливаются рейды на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, важность и срочность достижения политического единства в Палестине усилились», - говорится в заявлении.

МИД Турции выразил надежду на скорейшую реализацию шагов, зафиксированных в пекинской декларации, и успешное завершение усилий по достижению политического единства в Палестине, которые «долгое время продолжались при содействии нашей страны».