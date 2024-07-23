Директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после неудачной попытки покушения на экс-президента Дональда Трампа 13 июля в Пенсильвании. Тогда в ходе инцидента погиб один человек и трое, включая Трампа, получили ранения. Читл признала, что происшествие стало «самым значительным провалом в деятельности Секретной службы за последние десятилетия».

На слушаниях в комитете Палаты представителей Читл взяла на себя ответственность за этот провал. Несмотря на ее шестичасовые показания, конгрессмены обеих партий призвали ее уйти в отставку, что она и сделала на следующий день.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон прокомментировал, что «рад, что она прислушалась к призыву [депутатов от обеих партий]», и добавил, что это решение было давно назревшим.

Особую критику вызвал факт, что сотрудники Секретной службы заметили 20-летнего стрелка Томаса Крукса за час до нападения, но затем потеряли его из виду. Это откровение, сделанное на закрытых брифингах для членов Конгресса, усилило сомнения в эффективности работы службы.