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Глава Секретной службы США ушла в отставку
Кимберли Читл покидает пост после покушения на Дональда Трампа. Конгресс обвиняет службу в «значительном провале» в вопросе обеспечения безопасности
Глава Секретной службы США ушла в отставку
Фото: Reuters / Others
23 июля 2024 г.

Директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после неудачной попытки покушения на экс-президента Дональда Трампа 13 июля в Пенсильвании. Тогда в ходе инцидента погиб один человек и трое, включая Трампа, получили ранения. Читл признала, что происшествие стало «самым значительным провалом в деятельности Секретной службы за последние десятилетия».

На слушаниях в комитете Палаты представителей Читл взяла на себя ответственность за этот провал. Несмотря на ее шестичасовые показания, конгрессмены обеих партий призвали ее уйти в отставку, что она и сделала на следующий день.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон прокомментировал, что «рад, что она прислушалась к призыву [депутатов от обеих партий]», и добавил, что это решение было давно назревшим.

Особую критику вызвал факт, что сотрудники Секретной службы заметили 20-летнего стрелка Томаса Крукса за час до нападения, но затем потеряли его из виду. Это откровение, сделанное на закрытых брифингах для членов Конгресса, усилило сомнения в эффективности работы службы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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