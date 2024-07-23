Казахстанский боец посвятил победу скончавшейся от рака маме

Казахстанский боец ММА Ернат Тугельбеков посвятил свою победу над россиянином Кириллом Самбросой скончавшейся накануне поединка маме. Бой прошел в рамках турнира Nomad Fighting Championship в Алматы. После того как поединок был завершен, Ернат Тугельбеков поделился с болельщиками печальной новостью. #Казахстан #Алматы #Тугельбеков #боец #мама #победа #бой