ПОЛИТИКА
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Казахстанский боец посвятил победу скончавшейся от рака маме
Казахстанский боец ММА Ернат Тугельбеков посвятил свою победу над россиянином Кириллом Самбросой скончавшейся накануне поединка маме. Бой прошел в рамках турнира Nomad Fighting Championship в Алматы. После того как поединок был завершен, Ернат Тугельбеков поделился с болельщиками печальной новостью. #Казахстан #Алматы #Тугельбеков #боец #мама #победа #бой
Казахстанский боец посвятил победу скончавшейся от рака маме / Others
23 июля 2024 г.
Истории
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