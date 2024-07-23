Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик выступил с резкой критикой действий Израиля в секторе Газа и реакции международного сообщества на этот конфликт. После заседания партийного руководства под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Челик сделал ряд заявлений.

Челик подчеркнул, что, несмотря на недавнее постановление Международного суда ООН о незаконности оккупационной политики, Израиль продолжает проявлять жестокость.

Он отметил, что официальная риторика Израиля заключается в том, что они якобы «проводят операцию против ХАМАС и отвечают на атаки», но стало очевидно, что действия страны не направлены на обеспечение безопасности, а, наоборот, является агрессивной, провокационной политикой массовых убийств, граничащей с геноцидом, которая угрожает безопасности всего региона.

«Израиль атакует даже те места, которые ранее объявлял безопасными зонами для палестинцев», — добавил он.

Челик раскритиковал приглашение премьер-министра Израиля Нетаньяху выступить в Конгрессе США, назвав это «аморальным» и «попирающим человеческие ценности». «Каждая овация означает попрание человеческих ценностей», — заявил Челик.

Представитель партии подчеркнул необходимость решения о создании двух государств как «наиболее справедливого и беспристрастного решения» конфликта.

Челик также прокомментировал ситуацию с выборами в США, заявив о готовности Турции работать с любым избранным кандидатом, но выразил обеспокоенность недавней попыткой покушения на одного из кандидатов.