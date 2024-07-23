В Бангладеш продолжаются масштабные протесты против системы квот на государственные должности. По данным местных СМИ, в результате столкновений погибло не менее 187 человек.

Правительство ввело суровые меры для подавления беспорядков: комендантский час продлен до четверга, интернет отключен по всей стране, на улицах городов действуют военные патрули.

Причиной протестов стало недовольство системой квот, по которой 30% государственных должностей резервируется для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Впоследствии Верховный суд страны постановил сократить квоту до 7%, но это не остановило демонстрации.

Премьер-министр Шейх Хасина заявила, что ограничительные меры будут продолжаться до улучшения ситуации.

Представители бизнеса назвали отключение интернета «смертельным для бизнеса» и потребовали восстановить цифровые услуги.

По обвинениям в насилии арестовано более 2000 человек, в основном членов оппозиционных партий. Ожидается, что широкополосные интернет-услуги будут восстановлены во вторник вечером, что может облегчить поток информации о ситуации в стране.