ПОЛИТИКА
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Как Узбекистан стал динамично развивающейся экономикой Центральной Азии?
Узбекистан прошел большой путь — от сырьевого придатка огромной империи до современной экономики со всеми сложностями развивающихся стран. За время независимости республика успела пожить при закрытой экономике, и лишь в последние годы Узбекистан открылся миру. Как стране удалось выжить в сложных условиях и чего ей не хватает в эпоху роста — об этом журналист TRT на русском поговорил с независимым консультантом Узбекистана по вопросам членства в ВТО Умидой Хакназар. #trtнарусском #узбекистан #экономика #новости #трт #новостимира
Как Узбекистан стал динамично развивающейся экономикой Центральной Азии? / Others
24 июля 2024 г.
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