Как Узбекистан стал динамично развивающейся экономикой Центральной Азии?

Узбекистан прошел большой путь — от сырьевого придатка огромной империи до современной экономики со всеми сложностями развивающихся стран. За время независимости республика успела пожить при закрытой экономике, и лишь в последние годы Узбекистан открылся миру. Как стране удалось выжить в сложных условиях и чего ей не хватает в эпоху роста — об этом журналист TRT на русском поговорил с независимым консультантом Узбекистана по вопросам членства в ВТО Умидой Хакназар. #trtнарусском #узбекистан #экономика #новости #трт #новостимира