ПОЛИТИКА
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Изменит ли Камала Харрис политику США в отношении Газы?
Политтехнолог Ашиш Прашар рассказал TRT World, что Камала Харрис является одним из основных получателей пожертвований AIPAC (американо-израильского комитета по общественным связям). В то же время за последние несколько месяцев она распространила множество ложных заявлений, которые цитировали израильские официальные лица. #trtнарусском #харрис #сша #выборы #камалахаррис #новости #трт #новостимира
Изменит ли Камала Харрис политику США в отношении Газы? / Others
24 июля 2024 г.
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