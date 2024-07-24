Изменит ли Камала Харрис политику США в отношении Газы?

Политтехнолог Ашиш Прашар рассказал TRT World, что Камала Харрис является одним из основных получателей пожертвований AIPAC (американо-израильского комитета по общественным связям). В то же время за последние несколько месяцев она распространила множество ложных заявлений, которые цитировали израильские официальные лица. #trtнарусском #харрис #сша #выборы #камалахаррис #новости #трт #новостимира