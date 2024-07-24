Российская армия утром 24 июля нанесла удар по Харькову, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Первый удар пришелся на промышленную зону одного из районов города. В настоящее время уточняются данные о пострадавших в этом районе. Второй удар был нанесен по району частного сектора, где произошел пожар в одном из домов. Терехов сообщил, что на месте работают все соответствующие службы.

По предварительным данным, обстрел велся ракетами С-300. Харьков, находящийся в 40 км от границы с Россией, в 2024 году подвергся усиленным обстрелам. Российские удары по энергетической инфраструктуре города привели к перебоям с электроснабжением.

Терехов отметил, что ситуация с электроснабжением в городе очень серьезная, так как Харьков не имеет собственной генерации. В связи с этим были введены графики отключения электричества как для жилых домов, так и для предприятий.

По словам Терехова, несмотря на обострение ситуации на фронте и продвижение российских войск, в Харькове нет паники. Жители города не покидают его, а наоборот, в Харьков продолжают прибывать украинцы из других населенных пунктов, утверждает мэр.

«На данный момент во время начала этой волны эвакуации к нам приехало более шести тысяч человек из разных уголков Харьковской области», – рассказал Терехов.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.