Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на 90 дней, до 9 ноября 2024 года. Военное положение действует с 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Этот особый правовой режим вводится в стране или в отдельных ее регионах в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, а также при опасности государственной независимости или территориальной целостности Украины. Он предоставляет соответствующим органам власти полномочия, необходимые для предотвращения угрозы и отражения агрессии.

В рамках общей мобилизации, продолжающейся в стране, на службу могут призываться военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.

Накануне Кассационный административный суд Украины отложил слушания по делу о президентских выборах. Речь идет об иске депутата Верховной Рады Александра Дубинского, который ранее потребовал назначить проведение президентских выборов в условиях войны.

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Однако власти страны решили отменить выборы президента в 2024 году из-за сохраняющегося военного положения и объявленной мобилизации. Опросы общественного мнения в Украине показали, что более 80% граждан страны поддержали отмену выборов в условиях войны и высказались за голосование после окончания конфликта.

Выборы президента в Украине обычно проводятся в конце марта, однако в этом году парламент отложил голосование на неопределенный период. Военное положение запрещает и президентские, и парламентские выборы. Действующий состав парламента был избран в 2019 году, выборы новых народных избранников в 2023 году отменили из-за военного положения. Дата следующего голосования до сих пор не объявлена.